Burgemeester van Kuurne pleit voor opening bloemenwinkels op Moederdag: “Maar dan met een ophaalpunt” Christophe Maertens Peter Lanssens

03 mei 2020

11u53 4 Kuurne Burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne vraagt de overheid bloemenwinkels toe te laten op Moederdag te mogen openen. “Met een ophaalpunt. Vooraf bestellen en dan afhalen.”

“Hoe cynisch kan het zijn?”, vraagt burgemeester Francis Benoit zich af. “Op 10 mei is het Moederdag, een hoogdag voor de bloemenwinkels. Zoals het er nu voorstaat mogen die winkels de deuren niet openen die dag, terwijl het een dag later wel zou mogen. Wat zal dat nu uitmaken? Uitbaters van bloemenwinkels maken met liefde boeketten. Laat ze dus open op 10 mei tussen 8 uur en 13 uur. Mensen kunnen vooraf bestellen en hun bloemen dan afhalen aan een ophaalpunt. Leveren kost immers veel tijd en met Moederdag is dat niet realistisch. Bij een ophaalpunt kunnen alle voorzorgsmaatregelen worden gerespecteerd, zoals de social distance. Mensen kunnen naar de slager en de bakker gaan, maar een bloemetje ophalen op Moederdag kan niet. Het zou mooi zijn mocht hier een uitzondering op worden gemaakt.”

Extra personeel

Bloemist Kurt Vercramer op de Pottelberg in Kortrijk acht het onmogelijk om op Moederdag gewoon te openen. “Die dag heb ik al vlug meer dan 100 klanten en die een boeketje maken kost al vlug 10 minuten. Je kan dit dus niet op een veilige manier organiseren”, aldus de bloemist. Vercramer werkt al langer, al van voor de coronacrisis, met een afhaalsysteem, waarbij bloemen uit een soort automaat kunnen worden gehaald. “Maar dat in de huidige omstandigheden toegelaten is, weet ik niet. Ik heb de vraag gesteld aan Unizo. En het kan ook niet de bedoeling zijn dat er op eenzelfde moment tientallen mensen aan het ophaalpunt staan.” De vraag is ook of het voorstel te organiseren is op een week tijd. Veel bloemisten zetten hun personeel immers al in om te boeketjes te leveren en zouden extra mensen moeten vinden.