Burgemeester van Kuurne lacht met Trump, die Covid-19 patiënten met bleekwater wil laten injecteren Peter Lanssens

27 april 2020

14u01 21 Kuurne Donald Trump stelde recent voor om Covid-19 patiënten met bleekwater te injecteren… Nadat de president van de Verenigde Staten vernomen had dat het virus gevoelig is voor desinfecterende middelen. Wat natuurlijk niet betekent dat ook injecties helpen. Wel integendeel, want dat is levensgevaarlijk. Het inspireerde de CD&V-burgemeester van Kuurne tot een hilarisch filmpje.

Francis Benoit drinkt in het filmpje (zogezegd) een glas bleekwater. Waarna hij meteen bij wet Covid-19 verbiedt, gevolgd door een Trump handtekening. En het tonen van de nieuwe wet aan de aanwezige pers, ook een typisch Trump trekje. Francis Benoit bezorgde het filmpje niet aan Trump zelf, via sociale media. “Ik durf niet, ik wil ooit nog op reis naar de USA”, knipoogt de burgemeester. Maar hij tweette het filmpje wel naar presidentskandidaat voor de Democraten Joe Biden. Want Joe Biden hoopt Republikein Trump de komende verkiezingen te verslaan.



