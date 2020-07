Burgemeester van Kuurne is het belachelijk vinden van coronamaatregelen kotsbeu: “Of wil iedereen weer in lockdown?” Peter Lanssens

22 juli 2020

15u02 0 Kuurne Francis Benoit, CD&V-burgemeester van Kuurne, heeft het hélemaal gehad met mensen die de coronamaatregelen belachelijk blijven vinden. “Ik word er echt kwaad van. Of wil iedereen weer in lockdown? De tijd van zwijgen is definitief voorbij. Ik ben het beu en roep nu terug”, zegt Benoit. Viroloog Marc Van Ranst mailde ondertussen naar Francis Benoit: “Kuurne is in goeie handen.”

De burgemeester bracht woensdagmiddag een bezoekje aan de wekelijkse markt in Kuurne. Een medewerker meldde hem er hoe bepaalde mensen zich agressief gedragen en de coronamaatregelen negeren. Het is de spreekwoordelijke druppel voor Francis Benoit, die in zijn pen kroop en een vlammende boodschap op zijn Facebookpagina plaatste. “Ik neem het negeren van richtlijnen niet langer”, vertelt hij.

“Bepaalde mensen denken alles beter te weten en foeteren over mondmaskers dragen, looplijnen volgen, enzovoort. Ik zie helaas ook nog altijd goedbedoelde kinmaskers of mensen die mondmaskers dragen, zonder de neus te bedekken. Nochtans zouden we ondertussen beter moeten weten. Zoek een gepast alternatief. Er is enkel een uitzondering voor wie medisch niet anders kan.”

Aan de macho’s die politici apen en onverantwoord noemen: het staat jullie vrij om te verhuizen. Van dag één doen we ons best om het leefbaar te houden Francis Benoit

“Lieve inwoners, bepaalde mensen vinden het allemaal overdreven. Een complot. Belachelijk. Ik sprak families, die getroffen zijn. Ik sprak mensen, die gekluisterd thuis drie weken pijn leden. En aan de macho’s die politici apen en onverantwoord noemen: het staat jullie vrij om te verhuizen. Van dag één doen we ons best om het leefbaar te houden. Economisch en op het vlak van gezondheid. Een heel team werkt dagelijks hard. Heel wat evenementen en activiteiten werden geannuleerd. Maar nu proberen we een balans te vinden om toch ook ontmoeten mogelijk te maken. Op een verantwoorde en veilige manier. Het kan, maar dan moet iedereen de richtlijnen en adviezen wel volgen.”

Bepaalde zaken worden verplicht, zoals aanwezige personen noteren. Ik hoor al van mensen dat ze zich ‘Piet Snot’ gaan noemen en het telefoonnummer 012345789 zullen noteren. Als individu willen ze niets prijs geven Francis Benoit

“Lieve inwoners, morgen (donderdag op de Nationale Veiligheidsraad, red.) zullen bepaalde zaken verplicht worden, zoals aanwezige personen noteren. Ik hoor al van mensen dat ze zich ‘Piet Snot’ gaan noemen en het telefoonnummer 012345789 zullen noteren. Als individu willen ze niets prijs geven. Niemand is echter geïnteresseerd in jullie doen en laten. We willen jullie enkel verwittigen als je mogelijk in aanraking kwam met iemand die besmet is. Om jullie te helpen en te maken dat anderen niet besmet geraken. Maar neen... weer ridiculiseren. Als je niet gezien wil worden, blijf dan in jouw kot.”

“Lieve inwoners, 95 procent beseft het en is realist. Maar aan die resterende 5 procent: jullie gediscussieer en geneut over zin en onzin neem ik niet meer. Doe alstublieft opnieuw de inspanningen van bij het begin van de crisis. Velen zijn lakser geworden. Laat me niet de burgemeester zijn die hierdoor straks opnieuw zaken moet sluiten. Lieve inwoners, het kan zo eenvoudig zijn. Help elkaar. En ja, het is wennen. Ik vloek ook, maar doe het toch, want ik wil niet degene zijn die anderen besmet. Wees vriendelijk als stewards en politie gewoon hun werk doen om de gezondheid te bewaken. Meer vragen we niet. Lieve inwoners, please! Als je thuis viert, buffetten houdt, barbecuet met velen, massa’s opzoekt, indoor feest, afterparty’s bijwoont in bepaalde zaken met gesloten deuren... Bijt op jullie tanden. Doe het niet!”

Velen vinden me een overdrijver. Echt niet. Ik ben een pragmaticus. We zoeken een balans tussen leven en samen leven. Wees vriendelijk en doe alstublieft die kleine dingen, die een leven kunnen redden Francis Benoit

“Kom je terug van reis... neem je koorts en volg de eerste dagen uw gezondheid goed op. Lieve inwoners, velen vinden me een overdrijver. Echt niet. Ik ben een pragmaticus. We zoeken een balans tussen leven en samen leven. Wees vriendelijk en doe alstublieft die kleine dingen, die een leven kunnen redden. En aan zij die mensen blijven uitschelden en alles bullshit vinden: verkloot het dan tenminste niet voor jullie naasten, als wij u niet interesseren.”

“En nog dit. Velen vinden het leuk jongeren met de vinger te wijzen. Doe dit niet, want ik zie wat ik zie. Als er iemand in deze crisis alles opvolgt en afziet, is het deze groep wel. Er zijn in alle leeftijdsgroepen individuen die het niet goed doen. Lieve inwoners, geniet met mate(n)! Wees niet boos, denk na! En handel correct! Zo veel vragen we niet. Het is in de mode de politiek te bekladden. Het is in de mode tegen alles te zijn. Het is in de mode iedereen de schuld te geven. Ik hoop dat je straks niet in de mode moet zijn door… Uw “zaag” Francis Benoit.”