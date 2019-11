Burgemeester Marcq-en-Baroeul krijgt échte ezel cadeau voor 10 jaar jumelage Joyce Mesdag

28 november 2019

Kuurne en het Franse Marcq-en-Baroeul hebben gisterenavond 10 jaar jumelage gevierd. In mei trok al een delegatie uit Kuurne naar Frankrijk om die verjaardag te vieren, nu was het de beurt aan de Fransen om in Kuurne op bezoek te komen. Burgemeester Bernard Gerard kreeg er een echte ezel cadeau, die hij naar Marcq mag meenemen. De ezel, Juliette, was vroeger van oud-Koning Ezel David Christiaens. De ezel zelf werd niet meegenomen naar het gemeentehuis, maar het nieuwe baasje kreeg wel een filmpje van de ezel te zien, zodat hij alvast kon kennismaken met zijn Juliette.