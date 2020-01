Burgemeester lanceert opvallende oproep: wie helpt ervoor zorgen dat Kuurne prominent in beeld komt tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne Joyce Mesdag

28 januari 2020

22u57 0 Kuurne De gemeente Kuurne doet een opvallende oproep: wie helpt ervoor zorgen dat Kuurne prominent in beeld komt tijdens de uitzending van wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne? “Vorig jaar waren enkel luchtbeelden te zien uit Kortrijk tijdens de slotmomenten”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Dat willen we nu liever vermijden.”

Het is véél mensen opgevallen tijdens de televisie-uitzending van wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne vorig jaar: Kuurne kwam amper in beeld. Het waren vooral luchtbeelden uit Kortrijk die de uitzending haalden. “Het viel echt wel op”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Er werd zelfs lacherig overgedaan op sociale media. Dat de wedstrijd beter Kuurne-Brussel-Kortrijk zou gedoopt worden, enz.”

Blij was het bestuur daar niet mee. “Kuurne-Brussel-Kuurne wordt nog altijd georganiseerd door vrijwilligers, voor hen was dit een kaakslag. Kuurne verdient dat om die dag in de picture te komen”, zegt Benoit. “Met de gemeente doen we ook een stevige duit in het zakje. Dit jaar krijgt de organisatie 90.000 euro, volgend jaar 95.000 euro en binnen twee jaar 100.000 euro. De gemeente en onze inwoners verdienen iets in return voor die inspanning.”

Kortrijk investeert ook wel wat in de wielerwedstrijd. “We gunnen het Kortrijk zeker ook om in beeld te komen, begrijp me niet verkeerd”, zegt Benoit. “Het is ook logisch dat pakweg de Broeltorens prominent in beeld komen. Tijdens de Tour de France bijvoorbeeld wordt ook op historische gebouwen ingezoomd. En Kortrijk heeft nu eenmaal meer historische gebouwen dan Kuurne. Maar Kuurne mag niet volledig genegeerd worden.”

Dus stuurde burgemeester Benoit een vriendelijk verzoek naar Sporza om daar bij de editie van dit jaar, die op 1 maart wordt gereden, rekening mee te houden. “Van de regisseur kreeg ik het antwoord dat ze erop zullen letten. Hij vroeg me om enkele blikvangers te sturen, zodat ze vanuit de helikopter eventueel die plekken in beeld kunnen brengen. De renbaan heb ik aangebracht, het Vlaspark, de Groene Long… De regisseur vertelde echter ook dat veel afhangt van wat er te zien is de dag zelf. Als ze iets leuks zien, dan filmen ze dat.”

Dus lanceert burgemeester Benoit een oproep. “Al wie een leuk idee heeft, mag dat opperen. Uiteraard zoeken we vooral dingen die vanuit de lucht te zien zijn. Een groot werk van Nesten dat we op het Marktplein reconstrueren bijvoorbeeld, of tientallen muzikanten die samen één grote fanfare vormen, … Als 50 mensen in het goud gekleed komen aandraven, hebben we meer kans dat dat in beeld zal komen dan een vlasroterij of de Leieboorden, vermoed ik. Op die manier kunnen we Kuurne die dag weer op de kaart zetten.”