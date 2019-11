Burgemeester kruipt in huid van quizmaster Joyce Mesdag

08 november 2019

Op vrijdag 15 november om 20 uur staat de ‘Samen is Super’-quiz gepland in buurthuis ’t Senter op het Sint-Katrienplein. De quiz begint om 20 uur. Inschrijven kost 20 euro per ploeg van vijf personen, drankkaart in begrepen. Burgemeester Francis Benoit bedenkt de vragen en is de quizmaster van dienst. Inschrijven kan via nicmoreau84@gmail.com.