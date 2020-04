Burgemeester beantwoordt coronavragen van de jongste inwoners Joyce Mesdag

29 april 2020

Burgemeester Francis Benoit (CD&V) heeft in een livevideo op Facebook woensdagnamiddag vragen beantwoord van kinderen van 6 tot 12 jaar. Hij is naar eigen zeggen burgemeester van alle inwoners, en dus ook van kinderen, die met heel wat vragen zitten over de coronacrisis. Sep vroeg bijvoorbeeld of hij zijn grootouders al mocht bezoeken. “We hopen dat het zal kunnen vanaf 18 mei, maar tot dan gaan we dus nog eventjes geduld moeten hebben”, antwoordde Francis Benoit. Noor vroeg dan weer wanneer ze weer samen mag repeteren met de majoretten ‘want we gaan flink afstand houden’. “Ook al hou je afstand, voor activiteiten in groep is het nog iets te vroeg. Maar ik duim mee voor je dat het snel weer kan.”