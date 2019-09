Brandweer en Rode Kruis zetten deuren open en duiken in het verleden met expositie Joyce Mesdag

19 september 2019

18u32 0 Kuurne Komende zondag worden in Kuurne de helden van Brandweerpost Kuurne en Rode Kruis Kuurne in de spotlights gezet. De twee organisaties slaan de handen in elkaar voor een groots opendeurevent samen met de gemeente. En er is reden tot vieren: de brandweer viert dit jaar zijn 150ste verjaardag, het Rode Kruis blaast 40 kaarsjes uit, en Kuurne pionierde 10 jaar geleden als ‘hartveilige gemeente’.

Van 10.30 tot 18 uur vind je in het centrum van Kuurne talrijke workhops, activiteiten en demo’s voor jong en oud. “Wil je wel eens meegaan met een ziekenwagen? Wil je weten hoe het voelt om gered te worden op hoogte? Je komt erachter zondag”, zegt Rudy Dewolf van de brandweer. Er is doorlopend een tentoonstelling over het verleden van het Rode Kruis en over ‘150 jaar brandweer’. Verder kan je er zien hoe een rampenplan werkt dankzij een bouwwerk in LEGO-blokjes. De organisatoren doen ook een oproep. “Trek rode kleren aan, en kom om 10 uur naar het marktplein. We vormen samen een groot hart. Vanuit de brandweerladder nemen we dan een groepsfoto om het evenement mee af te trappen.” De leden van zowel het brandweerkorps en het Rode Kruis hopen dat ze met het evenement zondag mensen warm maken om lid te worden van hun organisatie. “De opleiding tot brandweerman duurt twee jaar, en die is tegelijk ook vrij intensief”, zegt Dewolf. “Het spreekt voor zich dat de mensen die zich daarvoor willen vrijmaken, niet rijen dik lopen. Dergelijke momenten zijn broodnodig willen we voldoende krachten vinden.”