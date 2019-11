Bouwen met videocassettes en bloemensprookjes maken op vijfde Artykid Joyce Mesdag

04 november 2019

18u20 1 Kuurne Op zondag 17 november vindt in Kuurne de vijfde editie plaats van Artykid, de Kuurnse versie van de Vlaamse Kunstendag voor Kinderen.

Er worden 22 workshops en activiteiten georganiseerd om kinderen in contact te brengen met uiteenlopende kunsttakken. “Je kan het zo gek niet bedenken of je kan het doen met Artykid”, zegt voorzitter Veerle Hellyn. Van bouwen met videocassettes tot bloemensprookjes maken en cupcakes bakken. “Er zijn al enkele workshops volzet, zoals de workshop 3D-printing. Die was vorig jaar zó in trek dat we die opnieuw hebben gepland, en ook dit jaar waren alle beschikbare plaatsen meteen besproken. Maar we hebben nog heel wat leuks in petto waar je wél nog voor kan reserveren, onder meer de voorstellingen Mijn papa is een klimrek en het Boekenslimbeest. Om de vijfde verjaardag te vieren is er na afloop een receptie waar iedereen op uitgenodigd wordt. Er is daar ook een toonmoment, waar ouders kunnen zien wat hun kinderen die morgen hebben ineen geknutseld.” Meer info vind je op artykid.kuurne.org