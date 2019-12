Bourgondisch Kruis na vernieuwing opnieuw klaar voor de toekomst Joyce Mesdag

09 december 2019

16u15 0 Kuurne Kathleen Hostens (49) en David Demey (47), al 21 jaar zaakvoerders van gastronomisch restaurant Bourgondisch Kruis, hebben hun zaak een make-over gegeven .

“We wilden dat eerst doen om onze 20ste verjaardag te vieren, maar het is er vorig jaar niet meer van gekomen”, vertelt Kathleen. “Zware verbouwingen zijn het niet geworden. Wel hebben we onze tafels vervangen, geschilderd, nieuwe gordijnen gehangen, enz. Dat op zich zorgt al voor een leuke vernieuwing. We krijgen leuke reacties van onze klanten en ook voor ons is dit een ‘boost’ om er weer tegenaan te gaan.”

Kathleen en David behalen al sinds hun allereerste jaar een mooie score in de culinaire gids Gault&Millau. “De laatste twee keren zelfs 14,5 op 20. We hechten daar zelf toch wel belang aan, ja. Dat is een mooie erkenning, een bevestiging dat we goed bezig zijn. Al halen we die voldoening ook wel uit onze klanten. Als die elke keer terugkeren, dan wil dat ook wat zeggen. Wat ze zo goed vinden aan het Bourgondisch Kruis? Elke zes weken passen we onze menu aan. We werken altijd met seizoensgebonden producten en de mensen krijgen hier ook wel een sterke prijs-kwaliteit, dat mogen we gerust zeggen.”