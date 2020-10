Bossuyt Shop Interiors neemt Lemmens Winkelinrichting over: ‘Van ontwerp tot plaatsing, wij zorgen voor het volledige interieur van horeca-en handelszaken’ Joyce Mesdag

07 oktober 2020

18u54 0 Kuurne Bossuyt Shop Interiors in Kuurne neemt Lemmens Winkelinrichting over in Boechout. Met de overname wil het bedrijf een tweede uitvalsbasis om van daaruit klanten beter te bedienen. Alle 30 werknemers van Lemmens blijven aan boord.

Bossuyt Shop Interiors biedt totaalinrichtingen aan voor horeca-en handelszaken. “Bakkers, slagers, traiteurs, apothekers, handelaars, horeca-uitbaters,… kunnen bij ons terecht voor de inrichting van hun interieur”, zegt Tom Bossuyt. “Van ontwerp tot plaatsing, wij zorgen voor het totaalplaatje.”

Het bedrijf, dat intussen 70 werknemers telt, groeit gestaag, en krijgt opdrachten binnen over het ganse land. “We wilden graag een tweede vestiging realiseren, om van daaruit gemakkelijker de klanten aan de andere kant van Vlaanderen te bedienen. Dat is niet alleen een goeie zaak voor onze klanten, dat is ook een goeie zaak voor de worklife-balance van onze werknemers, en dat is milieuvriendelijk en kostenefficienter door de kortere verplaatsingen. We hebben er even aan gedacht een vestiging van nul op te bouwen, maar we hebben uiteindelijk geopteerd voor een overname.”

Lemmens Winkelinrichting in Boechout is actief in dezelfde branche. “Zaakvoerder Jan is begin de 60, en had geen opvolging voor die tak van zijn bedrijf. Zijn zoon heeft met het andere deel van het bedrijf Lemcool, dat zich specialiseert in CO2-koeling, al zijn handen vol. Voor Jan vormde deze overname ook een opportuniteit. De 30 werknemers blijven aan boord, en we door onze knowhow en expertise samen te voegen, zullen we er allebei beter van worden.”

Bossuyt Shop Interiors zit op dezelfde bedrijvensite als Bossuyt Grootkeukens, dat gerund wordt door de neven van Tom en Jan Bossuyt: Karel en Steven Bossuyt. “Maar we vormen twee aparte bedrijven.”