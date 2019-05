Boris schittert als ‘reclamehond’ Joyce Mesdag

15u55 0 Kuurne Als dit najaar de nieuwe folder voor winkelketen Aldi in je bus valt, zoek dan naar de zwarte hond op de zetel. Het is Boris uit Kuurne, een 6-jarige Labradoodle, die intussen al ‘vast’ model geworden is bij Aldi.

“Mijn dochter Alexandra werkt voor Mistral Home, producent van plaids, bedlinnen en kussens”, legt Bert Demeulemeester uit. “De producten van Mistral Home belanden in winkels van Action, Aldi, Makro,… Het bedrijf moet zelf de foto’s aanleveren die in de verpakking en op de folder komen. Twee jaar geleden vroeg Alexandra of ze Boris even mocht lenen voor een fotoshoot. In het begin had hij wat schrik van de vele cameraflitsen, maar hij heeft snel zijn draai gevonden in de studio. Boris is dan ook een heel sociale hond. Ik neem ‘m overal met me mee in Kuurne, en ook naar mijn kantoor in Harelbeke. Nu Mistral Home nieuwe foto’s wilde laten nemen voor de folder van dit najaar, dachten ze al vrij snel terug aan Boris. Hij heeft het nog beter gedaan dan de vorige keer. De vele flitsen is hij intussen al gewoon. Het was een echte pro. Voorlopig blijft het bij die ene opdrachtgever, maar mochten er nog anderen oog hebben voor zijn talent, ze mogen gerust een seintje geven.”