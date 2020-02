Bokskampioene Oshin Derieuw bergt Olympische droom op: “Knie heeft het begeven” Peter Lanssens

10u06 0 Kuurne Oshin Derieuw (33) bergt haar droom om deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio op. De kampioene liet zich opereren, nadat de ligamenten en meniscus van haar knie scheurden. Ze liep de zware blessure tijdens een rondje sparren op. Ze wordt dus niet de eerste Belgische Olympische bokser sinds 2012.

De sportvrouw van het jaar postte het pijnlijke nieuws op Facebook. “Het mag niet zijn”, vertelt ze op Facebook. “Ik respecteer mijn gezondheid en lichaam te veel, om het kapot te laten gaan. Bedankt aan allen die mij steunden en in mijn Olympische droom geloofden. Bedankt (sportkinesitherapeut) Vincent Callewaert, je was mijn rots in de branding. Bedankt broer Chilo Derieuw, die mij leert om positief te blijven. En bedankt aan mijn vrouw Charlotte Deldaele om van mij te houden en mij te respecteren. Ze deelde mijn droom en was mee aan het juichen om mij top te krijgen. Maar nu is het tijd om te helen”, aldus Oshin Derieuw, die kabinetsmedewerker is van burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne. “Oshin ging er volledig voor”, reageert hij. “Maar een operatie vraagt een te lange revalidatie, om nog op tijd klaar te zijn voor de Olympische Spelen. Ze koos voor de weg van een operatie en niet om risico’s te nemen en voor de rest van haar leven de gevolgen te dragen van haar blessure. We zien Oshin weldra terug in het gemeentehuis. Al hadden we haar liever na Tokio met een medaille het gemeentehuis binnen zien wandelen. We kunnen nu wel komen kijken tijdens de Olympische Spelen in Parijs in 2024.”