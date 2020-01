Boete en rijverbod voor 72 km/u in zone 30 LSI

23 januari 2020

13u34

Bron: LSI 0 Kuurne Een 76-jarige automobilist is donderdag door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een boete van 240 euro en een rijverbod van acht dagen.

Op 15 juni 2019 reed Daniel T. in de Vlaskouter in Kuurne met 72 kilometer per uur in een zone 30. Veel te snel dus, maar dat was voor het eerst. De man liep eerder nog nooit een veroordeling op voor een inbreuk in het verkeer.