Bockor Café in Kuurne houdt zondagnacht happy hour Peter Lanssens

07 juni 2020

11u11 0 Kuurne Bockor Café op het Marktplein in Kuurne heropent wellicht als eerste café in onze regio. Bockor Café houdt een happy hour tijdens de nacht van zondag 7 op maandag 8 juni, van 1 minuut na middernacht tot 1 uur. Dat is in regel met de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. Uitbater Ricky Lammens geeft er trouwens meteen een ferme lap op, met een happy hour.

“Onze klanten zijn lang genoeg gestraft geweest, ik wil hen stimuleren”, zegt Ricky Lammens. “Per besteld drankje, krijg je er twee. Er zijn maximum dertig zitplaatsen in Bockor Café, conform de afstandsregels. Wie kan zitten, bedienen we. De anderen moeten we helaas teleurstellen, want de veiligheid staat voorop. We geven zo vooral onze vaste klanten de kans om alles uit het happy hour te halen. Het is daarom misschien best om wat vroeger op te dagen. Om volgens social distance regels buiten in de rij te wachten, tot we openen.”