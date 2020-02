Bobbie Traksel herbeleeft samen met jou zijn overwinning in KBK 10 jaar geleden Joyce Mesdag

27 februari 2020

15u57 0 Kuurne De Nederlandse voormalige wielrenner Bobbie Traksel komt vrijdagavond naar Kuurne, waar hij komt vertellen over de barre editie van Kuurne-Brussel-Kuurne die hij dag op dag tien jaar geleden won.

Traksel neemt de aanwezigen in de Sint-Pieterszaal mee in deze bizarre koers met de oorspronkelijke beelden en geluidsfragmenten. “Je beleeft de tocht in een 90 minuten durende, spectaculaire lezing, gezien door de ogen van de wielrenner”, zegt Jonathan Breughe van de Vrijetijdsdienst. “Hij vertelt je zijn persoonlijke verhaal en trekt je mee naar de overwinning. Alsof je zelf op de fiets zit.” Meer info vind je op https://www.kuurne.be/nieuws/bobbie-traksel.