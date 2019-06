BK vinkenzetten voor het eerst in 29 jaar opnieuw in Kuurne Joyce Mesdag

27 juni 2019

07u30 6 Kuurne De twee Kuurnse vinkenverenigingen de Molenzangers en Congozangers organiseren nu zondag samen het Belgisch Kampioenschap vinken zetten in Kuurne. “We zijn echt wel fier dat we het Belgisch kampioenschap terug naar onze gemeente kunnen halen”, zegt Stefaan De Witte van De Molenzangers. “Dat was al van 1980 geleden.”

Voor wie nog niet thuis is in het suskewiets: een vinkenzetting is een wedstrijd waarbij vinkenkooien, elk met één vink erin, opgesteld worden langs de weg. Tussen elke kooi is een afstand van ruim 2 meter. Vlak voor de wedstrijd schuiven de vinkeniers één kooi naar rechts op. Een uur lang zetten ze met een krijtje streepjes op een houten telstok, één streepje voor elke volledig gezongen suskewiet. Ze kunnen intussen dus ook volgen of hun eigen vink links van hen het goed doet, en of hun concurrent de streepjes correct noteert. De vink die aan het einde van dat uur het meeste noten op zijn zang heeft gehad, is de winnaar.

Veel plaats op openbare weg

“Het spreekt voor zich dat je voor een wedstrijd als het Belgisch kampioenschap veel plaats inneemt op de openbare weg”, zegt Stefaan De Witte. “Dat is ook de reden waarom we het BK pas nu weer opnieuw naar Kuurne krijgen. Sinds de vorige keer dat we het hebben mogen organiseren waren er elk jaar al snel 2000 deelnemers, en we hadden nergens een weg beschikbaar die lang genoeg was en voor zolang afgesloten kon worden. Nu het aantal deelnemers iets lager ligt tegenwoordig — we verwachten zo’n 1000-tal deelnemers zondag — kan het weer wel. De vinkenkooien worden langs de Noordlaan en de Industrielaan geplaatst.”

Geen gedoodverfde winnaar

En het belooft spannend te worden. “Er is geen gedoodverfde winnaar dit jaar”, zegt Stefaan. “Het West-Vlaams kampioenschap drie weken geleden werd bijvoorbeeld gewonnen door een vink die amper 800 keer heeft gezongen. Normaal zingen de echte prijsbeesten zo’n 1000 keer. Het wordt afwachten.”

Publiek is zeker welkom. “Alleen vragen we dat de mensen die komen kijken, stil zijn. Vinken die mensen horen, stoppen heel vaak met zingen, uit schrik. Ik hoef je niet te vertellen hoe frustrerend dat is voor een vinkenier die zijn winstkansen zo gefnuikt ziet…”

Het weer zit ook alvast iets beter mee dan de voorbije dagen. “Té warm mag het niet zijn. Als we merken dat het te warm is voor onze dieren, dan korten we de wedstrijd in, tot een half uur bijvoorbeeld. We zijn in de eerste plaats nog altijd dierenvrienden. Het is niet de bedoeling om onze vinken tot het uiterste te drijven.”

Tussen de Molenzangers en Congozangers is er géén concurrentie. “We werken eigenlijk altijd goed samen”, zegt Stefaan De Witte. “We organiseren onze wedstrijden immers op hetzelfde parcours, in de Mortierhoekstraat. Dat betekent dat we goed moeten afspreken wie wanneer de straat inpalmt voor zijn wedstrijd. We zijn blij dat we nu samen zo’n mooie wedstrijd hebben kunnen binnenhalen.”