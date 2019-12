Binnenkort ook deelfietsen en deelauto’s in Kuurne? Joyce Mesdag

11 december 2019

16u10 0

De kans is groot dat je in Kuurne deze legislatuur ook een deelfiets of deelauto zal kunnen uitlenen. Het gemeentebestuur van Kuurne heeft toch die ambitie. “We zitten samen met intercommunale Leiedal met de bedoeling om twee deelauto’s te kunnen aanbieden op ons grondgebied”, zegt schepen Francis Watteeuw (sp.a). “Daarnaast willen we ook, net als Kortrijk, en eventueel in samenwerking met Kortrijk, de mogelijkheid geven om deelfietsen te lenen. We denken er onder meer aan om parking Vlaskouter als oppikpunt naar voren te schuiven.”