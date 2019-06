Biertje van gezuiverd afvalwater proeven? Hier is

de nieuwe tripel Labo Joyce Mesdag

26 juni 2019

18u20 0 Kuurne Er komt binnenkort een biertje op de markt dat gemaakt is van gezuiverd afvalwater. Het biertje heet ‘Labo’ en een kruidig gehopte tripel van 6,5 graden.

Het was Wouter Igodt die op het idee kwam op een biertje te laten brouwen van gezuiverd afvalwater. De Zwevegemnaar zit al 10 jaar in de waterzuiveringsbranche. Hij werkt samen met de zaakvoerders van horecazaak Gusteaux uit Kuurne. Zij laten hun afvalwater zuiveren door een van zijn installaties, en dat verse water wordt hergebruikt. Het hele proces wordt gefinancierd door verschillende instanties, als proefproject in een Europees overkoepelend project.

Vooroordelen

Wouter Igodt wil met het biertje strijden tegen vooroordelen over gezuiverd afvalwater. Brouwerij De Mederie in Heule maakte op zijn vraag een kruidig gehopte tripel van 6,5 graden. Het biertje maakt deel uit van een marketingstrategie om een waterproject onder de aandacht te brengen. Meer informatie hierover volgt later.