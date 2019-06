Biertje op basis van gezuiverd restwater Joyce Mesdag

26 juni 2019

18u20 0 Kuurne Er komt binnenkort een biertje ‘Labo’ op de markt dat gemaakt is van restwater (een mooie benaming voor afvalwater, nvdr.) Het bier wordt uitgebracht door Zwevegemnaar Wouter Igodt, die al tien jaar bezig is met waterzuivering.

De zaakvoerders van horecazaak Gusteaux uit Kuurne laten hun restwater zuiveren door een van zijn installaties, en dat verse water wordt dan opnieuw hergebruikt. Het hele proces wordt gefinancierd door verschillende instanties, als proefproject in een Europees overkoepelend project.

Wouter wilde met dat gezuiverde water graag een biertje laten brouwen, om nog meer in de verf te zetten dat dat water perfect geschikt is voor consumptie. Brouwerij De Mederie in Heule maakte op zijn vraag een kruidig gehopte tripel van 6,5 graden.

Burgemeester Francis Benoit uit Kuurne wijdde dit weekend op zijn facebookpagina als een post aan het biertje, en vandaag staat het verhaal ook in het Nieuwsblad. Een partner van het hele project, Vlakwa, het Vlaams Kenniscentrum Water uit Kortrijk, wil echter niet dat er nu al verder gecommuniceerd wordt over de plannen. Het biertje is een marketingstrategie om het hele uitgebreide waterproject in de picture te brengen, en over dat waterproject wordt pas later gecommuniceerd. “Nu al aandacht geven aan het biertje past niet in het communicatieplan”, klinkt het daar.

Maar het kómt er dus wel degelijk.