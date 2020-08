Bewoners wzc Heilige Familie figureren in vaste rubriek Iedereen Beroemd Joyce Mesdag

26 augustus 2020

19u12 0 Kuurne De bewoners van woonzorgcentrum Heilige Familie in Kuurne zullen vanaf volgende week woensdag te zien zijn in een vast rubriekje van Iedereen Beroemd op één. De senioren zullen de kijker er al ‘vloggend’ een blik gunnen op het leven in het woonzorgcentrum.

“We kregen een tijdje geleden een oproepje binnen van Eén om te vragen of we niet wilden meewerken”, zegt animator Sjarel Van Cauter. “Dat leek ons wel een leuk idee. We hebben daarom samen met twee van onze bewoners een filmpje gemaakt, en dat ingezonden. Lia Quartier toonde hoe ze op jaar 94ste nog leniger blijkt te zijn dan enkele van onze zorgkundigen, en Marie-Thérèse Bruneel vertelde over haar tijd als voorzitster van Ziekenzorg. Blijkbaar vielen onze ‘auditiefilmpjes’ in de smaak, want we zijn er uit gepikt. Er doet uit elke provincie één woonzorgcentrum mee in de rubriek, en wij zijn dus de West-Vlaamse deelnemers.”

Elke week krijgt het animatieteam een 3 à 4 opdrachten waar ze rond aan de slag moeten. “Zo was een van de vragen ‘hoe onze bewoners de zomer hebben beleefd’. We brengen het zo dat het is alsof de bewoners zelf filmen en ‘vloggen’, maar uiteraard helpen wij hen daar heel hard bij. Dan sturen we de beelden in, en de VRT monteert die dan. We zijn even benieuwd als iedereen hoe we daarin zullen te zien zijn.”

Uiteraard kruipt daar heel wat tijd in. “Maar we zien het helemaal zitten, met onze 7 animatoren, omdat een aantal maanden te doen. Woonzorgcentra komen niet altijd positief in het nieuws, zeker niet de laatste tijd, met de filmpjes kunnen we tonen dat het hier wel leuk wonen is en we wel leuke dingen doen met onze bewoners.”