Bewoners klinken zondag op 30 jaar Ter Groenen Boomgaard

19 september 2019

Zondag is het precies 30 jaar geleden dat woonkern Ter Groenen Boomgaard ingehuldigd werd, en de eerste bewoners er hun intrek namen. Reden genoeg voor een feestje, redeneerde het Hoevewijkcomité, die een feestweekend op poten zette. Voor wie meer wil weten over de architecturale en historische aspecten van Ter Groenen Boomgaard is er de tentoonstelling met foto- en filmmateriaal over het ontstaan van de woonkern, bijeen gezocht door van vzw Kuurns Erfgoed – Cuerna. Je kan de tentoonstelling bezoeken in het dienstencentrum vanaf zaterdag om 14u. Op zondag 22 september is er vanaf 10.30 u een feestelijke receptie voor alle Hoevewijkenaren.