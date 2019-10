Bavikhoofsestraat onderbroken Joyce Mesdag

28 oktober 2019

18u47 2

Vanaf maandag 4 november wordt de rotonde in de Bavikhoofsestraat, ter hoogte van de Abelenstraat, heraangelegd. Er is tijdens de werken, die drie weken zullen duren, geen doorgaand verkeer mogelijk in de Bavikhoofsestraat door die werken. Ook de Abelenstraat tussen de rotonde en de Pouckeweg krijgt een nieuwe asfaltlaag. Er wordt aangepaste verkeerssignalisatie voorzien.