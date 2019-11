Bavikhoofsestraat maandag weer open voor alle verkeer Joyce Mesdag

22 november 2019

Vanaf maandagmiddag zal er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Bavikhoofsestraat. Die is sinds begin deze maand afgesloten voor werken aan de rotonde, ter hoogte van de Abelenstraat. De rotonde werd aangelegd, en ook de Abelenstraat tussen de rotonde en de Pouckeweg kreeg een nieuwe asfaltlaag. De werken zouden normaal eind deze week afgerond zijn, maar door het koude weer werd een paar dagen vertraging opgelopen. Door de vrieskou van de voorbije dagen kon de aannemer pas later asfalteren. Dit weekend moet de nieuwe asfaltlaag opdrogen, maandagvoormiddag wordt de nieuwe belijning aangebracht.