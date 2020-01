Avondje stappen voor dag vrijaf breekt Kortrijkzaan zuur op VHS

14 januari 2020

10u45 0 Kuurne Hij hoefde niet te werken op zaterdag en dus zette hij op vrijdagavond stevig de bloemetjes buiten. Alleen bekwam J.V uit Kortrijk dat slecht. Onder invloed van alcohol veroorzaakte hij een verkeersongeval.

De Kortrijkzaan was een beetje weg van de wereld toen de politie hem vorig jaar op een zaterdagmorgen rond negen uur aantrof in Kuurne. J.V. zat in zijn auto maar reageerde nergens op. De politie stelde vast dat in de buurt een paal was aangereden, er lagen ook brokstukken. De automobilist liet een stevige intoxicatie optekenen, toen hem gevraagd werd een ademtest af te leggen. “Mijn cliënt was op vrijdagavond vertrokken op vermaakuitstap”, sprak zijn advocaat. “Anders dan anders, hoefde hij op zaterdag niet te werken en daar wou hij van profiteren.” De politierechter kon de uitschuiver maar matig appreciëren. Hij veroordeelde J.V., die een blanco strafblad heeft, tot een rijverbod van anderhalve maand en een boete van 1.600 euro.