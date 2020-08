Auto federale hondenhulp knalt, onderweg naar zoekactie peuter, tegen raam Matrassenkoning



Alexander Haezebrouck

06 augustus 2020

Op het kruispunt van de R8 met de Kortrijksestraat in Kuurne kwam het donderdagnamiddag omstreeks 17 uur tot een ferme botsing. Een auto van de federale hondensteun knalde na de botsing tegen de gevel van de winkel De Matrassenkoning. Eén raam van de etalage sneuvelde. De agenten waren onderweg om mee te helpen zoeken naar een vermiste peuter

Enkele agenten waren met een auto van de federale hondensteun omstreeks 17 uur in een sneltempo onderweg naar Kuurne. Ze gingen met de speurhonden die richting uit om mee te helpen in de zoektocht naar een nog geen tweejarig meisje dat al enkele uren vermist was.

Het liep fout op het kruispunt van de R8 met de Kortrijksestraat. Ze wilden het kruispunt aan een hoge snelheid met loeiende sirenes kruisen, maar dat liep verkeerd. Ze botsten tegen een andere auto en kwamen uiteindelijk tegen de gevel van matrassenwinkel De Matrassenkoning terecht. Eén raam van de etalage sneuvelde. “Het was een enorme klap”, klinkt het in de winkel. “Gelukkig waren er geen klanten aanwezig.” Niemand raakte gewond. Het meisje kon trouwens net rond de tijd van het ongeval gelokaliseerd worden bij haar mama in Brussel.