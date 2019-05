Artmarkt en Zomerbraderie fleuren weekend op Joyce Mesdag

29 mei 2019

18u29 3

Dit weekend palmt de ArtMarkt en de Zomerbraderie opnieuw de Kuurnse straten terug in. Het Braderiecomité van Kuurne en de Koninklijke Kunstkring Evarist Carpentier hebben een uitgebreid programma in elkaar gebokst. Op zaterdag vanaf 14 uur en zondag vanaf 10 uur is er zomerbraderie in de Koning Elisabethstraat en de Kerkstraat. Straatanimatiegroep ‘Goe Beezig’ en Sergelino zorgen voor wat entertainment. Op het Martplein worden oude ambachten getoond en beoefend: er worden instrumenten gebouwd, glas gegraveerd, olielampen gemaakt, enz.

Op zondag komen bovendien 72 beeldende kunstenaars langs om hun kunnen te tonen, van graffitispuiters en tekenaars tot pottendraaiers, keramisten en steenkappers.

Het hele weekend lang stellen de leden van het Koninklijke Jeugdatelier hun werken tentoon in Huis Reizen Doris. De leden van Koninklijke Kunstkring Evarist Carpentier stellen hun werken tentoon op drie locaties in de Kerkstraat: in het Oud Gemeentehuis, in de etalage van schoenwinkel Verbeke en in het pand van het voormalige Chinees restaurant.