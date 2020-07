Arm van hoogtewerker vliegt door achterruit van wagen, automobilist krijgt rijverbod VHS

06 juli 2020

11u05 0 Kuurne Een man uit Kuurne heeft van de politierechter een rijverbod van vijftien dagen gekregen omdat hij onder invloed van alcohol een ongeval heeft veroorzaakt.

De Kuurnenaar had zich op 26 mei 2019 ingezet als vrijwilliger op een schoolfeestje en had enkele biertjes gedronken. Achteraf besloot hij met zijn gezin in de buurt nog iets te gaan eten. Bij het wegrijden na de maaltijd liep het verkeerd. De man wist dat hij moest opletten bij het achteruitrijden omdat daar een hoogtewerker geparkeerd stond. De sensoren van zijn voertuig merkten echter de arm van de hoogtewerker niet op en gaven geen alarmsignaal. Daardoor belandde de arm door de achterruit van de wagen. Niemand raakte gewond, maar er was wel voor zevenduizend euro aan schade.

De Kuurnenaar belde na het ongeval de politie. Een ademtest toonde aan dat de man 1,2 promille alcohol in het bloed had. Dat leverde hem nu in de politierechtbank een rijverbod van vijftien dagen op en een boete van bijna duizend euro.