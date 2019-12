Appartement onbewoonbaar na brand, buren gewekt door rookmelder Alexander Haezebrouck

29 december 2019

14u19 0 Kuurne In Spijker in Kuurne is zondagmorgen een appartement onbewoonbaar verklaard na een brand. Het was omstreeks 7.15 uur dat buren werden gewekt door een rookmelder en een brandgeur. Het vuur was snel onder controle, in het appartement bleek niemand thuis te zijn.

De buren die gewekt werden gingen op de deur van het getroffen appartement kloppen, maar er deed niemand open. Daarna verwittigden ze de brandweer. De spuitgasten snelden ter plaatse en evacueerden alle bewoners van het appartementsgebouw. Zij werden tijdelijk opgevangen in het buurthuis. “Toen we de deur openden van het appartement hing het vol met rook”, vertelt de brandweerofficier die ter plaatse was. “Door de zuurstof die het vuur kreeg, is een steekvlam ontstaan bij een gasfles. Maar ook dat was snel onder controle. We hebben meteen het appartement doorzocht, maar er bleek niemand thuis te zijn.” In het appartement staat één iemand ingeschreven. Hoe het vuur is ontstaan, is nog onduidelijk. Alles wijst in de richting van een accidentele brand in de woonkamer. Het appartement is door de zware rookschade onbewoonbaar verklaard, de andere bewoners konden na ongeveer een uur opnieuw naar hun appartement.