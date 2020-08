Alle 100 plaatsen voor eerste openluchtfilm ingenomen Joyce Mesdag

12 augustus 2020

17u26 0 Kuurne Alle 100 plaatsjes voor de eerste openluchtfilm in Kuurne waren gisterenavond ingenomen. Op het grasplein bij de Sint-Pieterskerk werd de film Bad boys for life gedraaid. Vanavond staat een tweede vertoning gepland.

Kuurne zorgt in augustus voor vijf keer film in open lucht en dat op drie verschillende locaties. “Samen een film in openlucht bekijken is veilig en leuk in de zomer”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V).

De openluchtfilms vormen een alternatief voor de openluchtfilm in het Vlaspark, want die kan door corona niet doorgaan. “We kozen ervoor om ze in de drie kernen van de gemeente te laten doorgaan. In elke buurt gaat minstens één filmavond door. Meer info op https://www.kuurne.be/minicinema.