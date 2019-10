Agressieveling krijgt drie maanden cel voor slagen aan brandweerman LSI

08 oktober 2019

11u51

Bron: LSI 0 Kuurne Een 28-jarige man uit Ingelmunster heeft voor de correctionele rechtbank van Kortrijk een effectieve celstraf van drie maanden en een boete van 800 euro gekregen voor een vechtpartij.

Op 10 maart vond in de Kubox in Kuurne een fuif plaats. Een van de fuifgangers kreeg plots van Diego D. uit Ingelmunster een slag in het gezicht. Hij viel op de grond en kreeg nog enkele schoppen te verwerken. Hij was twee weken arbeidsongeschikt. Ook zijn job als vrijwillig brandweerman kon hij al die tijd niet vervullen. Een agent was getuige van de vechtpartij. Ook na zijn arrestatie bleef Diego D. agressief in de politiecombi. Hij kwam niet voor de rechter opdagen. Hij moet het slachtoffer een schadevergoeding van duizend euro betalen.