Affiche Kuurne-Brussel-Kuurne belooft "onvervalst volksspektakel" Joyce Mesdag

24 januari 2020

19u34 0 Kuurne De komende editie van Kuurne-Brussel-Kuurne wordt de start van een nieuw hoofdstuk, zo laat de organisatie weten. “De wedstrijd maakt vanaf dit seizoen deel uit van de nieuwe UCI ProSeries”, zegt voorzitter Geert Penez. “En voor het eerst in meer dan 20 jaar krijgt KBK een gloednieuw parcours. De affiche verwijst naar het onvervalste volksspektakel dat koers is.”

Kuurne-Brussel-Kuurne krijgt 75 kilometer nieuwe wegen, zegt Penez. “Dat kan zorgen voor ingrijpende wijzigingen in het klassieke koersverloop. Een stevig offensief kan het peloton nu makkelijk in narigheid brengen. In de KBK-affiche zit dus een boodschap aan de renners: pas op voor lefgozers. Maar de affiche zegt ook de waarheid: welk entertainment kan tippen aan de koers? Where legends are born is op te vatten als: uit de koers ontstaan pas échte verhalen. En misschien is deze affiche ook een ondeugende knipoog naar de vaak heel erg lyrische bewoording van enkele journalisten.”

Veilig parcours

KBK belooft spektakel, maar geen gevaarlijke risico’s. “Daarom is het nieuwe parcours meteen ook een stuk veiliger, met zo weinig mogelijk vluchtheuvels en verkeersremmers.” Kuurne-Brussel-Kuurne vindt plaats op 1 maart. Van de 19 WorldTour-ploegen tekenen er 18 present. Enkel Team Jumbo-Visma komt niet aan de start, en verraadt hierdoor mogelijk andere ambities. Op 29 februari zijn alle wielerliefhebbers welkom om tijdens KBK Cyclo hun seizoen op gang te trappen. KBK Cyclo op 29 februari, op de officiële startlocatie aan zaal Kubox.