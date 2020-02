Aaron uit Kamp Waes volgt laatste aflevering in Diedjies Joyce Mesdag

03 februari 2020

17u36 0 Kuurne ‘Special Forces’- bezoek in Diedjies gisterenavond: Aaron Vanneste, die de laatste aflevering van Kamp Waes haald, kwam langs.

Tot 2 miljoen Vlamingen volgden de voorbije weken op zondagavond de mentale en fysieke beproevingen die de Special Forces vijftien Vlamingen voorschotelden. Voor de finale had Diedjies een groot scherm gezet, en Aaron kwam samen met de aanwezigen kijken. Zeger, die ook meedeed aan het programma, kwam later op de avond langs. Aaron had bezoekers opgeroepen om in legeroutfit langs te komen, en enkelen waren op die uitnodiging ingegaan.