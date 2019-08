Aardappelen gestolen uit moestuin LSI

20 augustus 2019

14u29

Bron: LSI 0 Kuurne Op de groene long in Kuurne zijn zo’n 50 aardappelplanten van een gepensioneerde man gestolen.

Het slachtoffer teelde er wat groenten in een moestuin en zag tot zijn grote verbazing dat de dag nadat hij zelf twee emmers had gerooid al de rest van de aardappelplanten verdwenen waren. Wie verantwoordelijk is voor de moeskopperij, is onduidelijk.