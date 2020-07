Aantal speelstraten ‘vervijfvoudigd’: van één naar vijf Joyce Mesdag

02 juli 2020

19u05 0 Kuurne Het aantal speelstraten in Kuurne is dit jaar vervijfvoudigd. Niet zo moeilijk, want er was er vorig jaar maar één: in een zijstraatje van de Papaverstraat.

In een speelstraat wordt in de zomerperiode een hele straat of een stukje ervan verkeersvrij gemaakt, zodat kinderen er veilig op straat kunnen spelen. Speelstraten worden aangevraagd door de bewoners, en die kunnen kiezen om bijvoorbeeld de speelstraat een volledige week in het verlof te organiseren of bijvoorbeeld een vaste dag per week.

Dit jaar zijn er dus 5 locaties waar er een speelstraat wordt ingericht: opnieuw de Papaverstraat, maar ook de Weidenstraat, Vlasbloemstraat, Spijker, en de Tweegemeentenweg/Pouckeweg/Hoppestraat/Moutstraat.

“We merken dat er meer interesse is, en wellicht ligt dat aan corona”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Mensen waarderen het openbaar domein meer dan vroeger, merken we. We zijn blij dat de speelstraten in opmars zijn. Normaal kunnen we speelkoffers uitlenen, maar door corona kan dat dit jaar niet. Er zit materiaal in die doorgegeven wordt, en daarom worden die dus even aan de kant gehouden.”

Er is nog wat discussie of speelstraten mogen vanaf juli of augustus in het kader van de coronmaatregels. “Maar bij ons mag het in juli, we trekken er ons niets van aan”, zegt Benoit. “Als je mag spelen op speelpleintjes, mag het op straat ook.”

“We zijn blij dat onze kinderen hier buiten kunnen spelen”, zeggen mama’s Lindsey Ameye en Ilse Debaveye. “Sowieso spelen ze wel vaker buiten in de vakantie, maar in zo’n speelstraat hebben ze toch net wat meer ruimte, en het moedigt hen toch nog meer aan om buiten met elkaar te spelen.”