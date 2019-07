819 deelnemers aan BK vinkenzetten Joyce Mesdag

01 juli 2019

07u40 0

Zondag hebben 819 vinkenzetters deelgenomen aan het BK vinkenzetten in Kuurne. De wedstrijd werd voor het eerst sinds 1980 in de gemeente georganiseerd, en werd op poten gezet door de vinkenverenigingen Molenzangers en Congozangers. De kooien stonden opgesteld langs de Industrielaan en de Noordlaan. Het was uiteindelijk Luc Fieuw, die enkele weken geleden ook al West-Vlaams kampioen vinkenzetten werd, die won. Zijn vink floot 933 suskewiets.