80 ouders op infoavond over inschrijvingsprocedure Joyce Mesdag

17 januari 2020

16u18 0 Kuurne De infoavond over de inschrijvingsprocedure voor de lagere scholen in Kuurne heeft zo’n 80 geïnteresseerden naar het gemeentehuis gelokt.

“Er is een inschrijvings- en aanmeldingsbeleid van kracht in onze gemeente, zowel voor het gemeentelijk onderwijs, het vrij onderwijs als het gemeenschapsonderwijs”, zegt schepen Jan Deprez (CD&V). “Dat geldt voor de inschrijving van kinderen geboren in 2018 en voor de kinderen die op 1 september naar het eerste leerjaar gaan in een andere school. Met een dergelijk aanmeldingsbeleid willen we dat elke ouder evenveel kansen krijgt om hun kindje in te schrijven in de school van hun keuze, en wachtrijen en kampeertoestanden aan scholen vermijden. Op deze manier vermijden we ook dat er geen overvolle klassen zijn, en dat er een evenwichtige sociale mix is in elke klas. ”

Broers en zussen en kinderen van personeelsleden krijgen voorrang, zij kunnen inschrijven van 3 februari tot en met 21 februari, daarna zijn de andere kinderen aan de beurt. Meer info over de procedure vind je op www.kieseenschoolinkuurne.be. Binnenkort zijn er ook opendeurdagen in alle scholen.