80-jarige bordeeluitbater krijgt jaar cel voor belastingfraude Siebe De Voogt

10 juni 2020

17u18 1 Kuurne Een 80-jarige man uit Kuurne heeft in de Brugse rechtbank 1 jaar effectief gekregen voor belastingfraude en witwaspraktijken. De zwarte inkomsten van zijn Bar Mediteranee werden naar de persoonlijke rekening van G.C. versluisd. De 57-jarige partner van de man kreeg 6 maanden cel met uitstel.

De fraude kwam aan het licht door een grootschalig onderzoek naar prostitutiemisdrijven in de Bar Mediteranee. Uiteindelijk konden de speurders enkel bewijzen vinden voor financieel gesjoemel. G.C. kreeg als gepensioneerde 450 euro per maand, terwijl hij in de praktijk zaakvoerder van de bar bleef. Zijn echtgenote C.K. kreeg maandelijks 1.450 euro als officieel zaakvoerster. Het koppel bleek in werkelijkheid grote sommen geld naar persoonlijke rekeningen te versluizen. Ze gaven de bedragen niet aan en maakten zich zo schuldig aan fraude in de vennootschapsbelasting en aan witwaspraktijken.

Het koppel betaalde geen verplichte BTW op hun inkomsten en bovendien werd in vijf jaar tijd 282.000 euro afgehaald van de rekening-courant van de vennootschap achter Bar Mediteranee. G.C. had tot slot ook geen melding gemaakt van een Franse rekening die hij bezat bij de Banque Populaire. Volgens zijn advocaat haalde de man ook inkomsten uit kansspelen in Frankrijk. Hij had volgens de verdediging niet de bedoeling om te sjoemelen met zijn belastingsaangifte. Ook z’n partner vroeg tevergeefs de vrijspraak. Desondanks kreeg G.C. woensdagmorgen 1 jaar cel en 5 jaar beroepsverbod. C.K. werd veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel. Beiden moeten ook een verbeurdverklaring van 476.000 euro betalen.