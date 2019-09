53 handelaars nemen deel aan koopactie Braderiecomité Joyce Mesdag

In Kuurne is de jaarlijkse koopactie afgetrapt bij de Kuurnse handelaars, een actie die traditiegetrouw start met de Ezelsfeesten (het eerste weekend van oktober, nvdr.) in zicht. Wie tussen zondag 1 september en maandag 7 oktober in Kuurne koopt, kan 8.000 euro aan waardebonnen winnen. Er is één winnaar die voor 2.600 euro aan waardebonnen krijgt. Voor het resterende bedrag worden waardebonnen van 50 euro uitgedeeld. Dit jaar nemen 53 handelaars deel. Bij een aankoop bij een van hen, ontvangen klanten één of meerdere bonnetjes. Op deze bonnetjes kunnen ze hun naam, adres en telefoonnummer invullen en deze deponeren in de urne bij de deelnemende handelaar.