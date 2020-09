500 ezeltjes uit Nicaragua die worden verkocht voor goed doel aangekomen in Kuurne Joyce Mesdag

09 september 2020

17u27 0 Kuurne Oud-schooldirecteur en voormalige Koning Ezel Philip Vertriest uit Kuurne heeft 500 ezeltjes laten overkomen uit Nicaragua. Die zijn nu aangekomen. Het is de bedoeling om de ezeltjes te verkopen, ten voordele van het onderwijsproject dat hij daar op poten heeft gezet, de vzw Autentico.

Philip Vertriest, vroeger directeur in basisschool Pienter, trok eind 2015 naar Nicaragua. In het armste deel van León begon hij met het onderwijsproject Autentico. Zeventig kinderen krijgen er elke dag les om op die manier meer kansen te krijgen op de arbeidsmarkt. Daarnaast werken er ook acht volwassenen in een meubelfabriekje en een dienstenbedrijf. Dankzij die job hebben ze zelf een menswaardig inkomen, én de winst die ze maken wordt in het onderwijsproject gepompt.

Philip Vertriest heeft dankzij zijn sociaal engagement in Kuurne heel wat Kuurnenaren achter zich die regelmatig benefietacties organiseren voor de vzw Autentico. Voor een nieuwe benefietactie heeft Vertriest nu 500 ezeltjes laten maken in het fabriekje, en die daar laten schilderen. Hij heeft de ezeltjes laten overkomen, en ze worden binnenkort verkocht, aan 20 à 30 euro per stuk. “Het was een huzarenstukje om die hier te krijgen, voorbij alle grenscontroles en douanes en daar telkens alle nodige documenten te kunnen voorleggen, maar ze zijn hier geraakt.” Meer info vind je op https://vzw-autentico.org/.