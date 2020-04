40 kwetsbare gezinnen krijgen laptop zodat kinderen thuis leerstof kunnen verwerken Joyce Mesdag

18u04 0 Kuurne Dankzij Rotary Harelbeke en de gemeente Kuurne krijgen 40 kwetsbare gezinnen een computer met internettoegang ter beschikking, zodat de kinderen geen achterstand krijgen op school nu heel veel leerstof digitaal wordt gegeven.

“Uit een analyse van onze sociale dienst en op aangeven van de scholen op ons grondgebied blijkt 37 gezinnen geen computer ter beschikking hadden”,zeggen Ruben Bruyneel en Marlies Callewaert van het Sociaal Huis. “

“Er verscheen de afgelopen weken al een en ander in de pers over de impact van het Corona-virus op de schoolachterstand van voornamelijk kinderen uit kansengroepen”, schepen van welzijn Bram Deloof (N-VA). “Nu met preteaching gewerkt zal worden en digitale middelen een must zijn, kan die achterstand nog groter worden.”

Rotary Harelbeke schenkt 20 laptops, de gemeente Kuurne maakt centen vrij voor nog eens 20 laptops. Burgemeester Francis Benoit (CD&V) legde de contacten met Rotary. “We zijn Rotary enorm dankbaar at ze in moeilijke tijden als deze coronacrisis helpen. Velen hebben het moeilijk en dankzij deze inspanning kan Kuurne maximaal helpen en ondersteunen.”