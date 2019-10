40 jaar Kuurne in 100 beelden vervat Joyce Mesdag

03 oktober 2019

21u19 0 Kuurne Persfotograaf Patrick Holderbeke is in zijn archief gedoken, en hij heeft 100 foto’s verzameld die de voorbije 40 jaar in Kuurne in beeld brengen. Hij deed dat op vraag van de gemeente Kuurne en Heemkundige Kring Cuerna.

De expositie toont heel wat Kuurnse personages, politici, gebeurtenissen en anekdotes. Zo passeren de Ezelsfeesten, de Orde van de Ezel, Nesten, meester André Lietaert, meester Maurice Groenweghe, ezel Ambroos, enkele burgemeesters, de Kinderfoor, Koning Ezel, Marc Van Wonterghem, Koning Filip en vele anderen de revue. ‘Het was geen makkelijke keuze uit 4.500 Kuurnse onderwerpen’, zegt Holderbeke. De tentoonstelling is te zien in het Oud Gemeentehuis, op 5 en 6 en 12 en 13 oktober, telkens van 10 tot 12.30 uur en van 14 uur tot 18 uur. De toegang is gratis.