30 maanden cel voor pooier DSK-proces Alexander Haezebrouck

22 mei 2019

14u46 4 Kuurne In de rechtbank in Kortrijk is Dominique ‘Dodo la Saumure’ Alderweireld veroordeeld tot 30 maanden cel waarvan de helft effectief voor het uitbaten van prostitutiehuizen in Kuurne, Ronse en Wallonië. Hij riskeerde nochtans tien jaar cel, maar voor het luik mensenhandel werd hij volledig vrijgesproken.

In 2011 werden huiszoekingen uitgevoerd, onder andere in de bars van Dominique Alderweireld. Plots was de pooier wereldberoemd toen hij in één adem genoemd werd met die van de Fransman Dominique Strauss-Kahn, de gevallen baas van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) na een seksschandaal. Alderweireld zou toen meisjes geleverd hebben voor de seksfeestjes van DSK. Beiden werden toen vrijgesproken. Nu riskeerde Alderweireld op de rechtbank in Kortrijk toch nog een gevangenisstraf van tien jaar. Tijdens het DSK-onderzoek kwamen andere feiten aan het licht. Volgens het parket was hij lid van een criminele organisatie, baatte hij prostitutiehuizen uit en bezondigde hij zich aan mensenhandel, misbruik maken van mensen in een kwetsbare positie en corruptie. Zij vorderden tien jaar cel tegen de man die samen met nog 21 beklaagden terecht stond. Alderweireld ging voor de vrijspraak. De rechter gaf de pooier alvast een opvallend lagere straf dan de tien jaar die tegen hem werd gevorderd. Naast de celstraf moet Dodo wel een geldboete van 60.000 euro betalen en hij is zijn burgerrechten kwijt voor tien jaar. Tegen hem werd ook een bedrag van 409.000 euro vermogenswinst verbeurd verklaard. De andere 21 beklaagden kregen straffen tot 18 maanden en 12.000 euro boete. Enkelen van hen zagen ook enkele tienduizenden euro’s vermogenswinst verbeurd verklaard.