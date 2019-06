29-jarige man voor rechter na stelen fiets aan café Alexander Haezebrouck

24 juni 2019

Een 29-jarige man uit Kuurne moest zich maandagmorgen verantwoorden op de rechtbank omdat hij in maart vorig jaar een fiets heeft gestolen aan een café in Kuurne. Het slachtoffer zat op café toen beklaagde Massimo D. ervandoor ging met zijn fiets. De gestolen fiets werd nadien volledig vernield teruggevonden in een park. Het gerecht stelde de man een minnelijke schikking voor van 600 euro, maar daar ging de beklaagde niet op in waardoor de zaak voor de correctionele rechtbank belandde. “Ik ben nu meteen bereid om die fiets, van zo’n 300 euro lees ik, te betalen”, zei de beklaagde. “Ik wou die 600 euro niet betalen, omdat ik dat te veel geld vond voor die fiets.” De beklaagde riskeert nu naast een celstraf van twee maanden ook een geldboete van 800 euro. Vonnis op 22 juli.