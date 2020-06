275.000 euro in Coronafonds, onder meer voor alternatieve zomerprogrammatie, kooplokaalbon en steun voor kwetsbare gezinnen Joyce Mesdag

18 juni 2020

21u00 0 Kuurne In de Kuurnse gemeenteraad werd zopas een Coronafonds in het leven geroepen. Er wordt 275.000 euro geïnvesteerd om de inwoners van Kuurne deze coronacrisis te helpen te boven komen.

Vanuit de gemeenteraad werden werkgroepen opgestart die zich elk, samen met de betrokken diensten, over een beleidsdomein hebben gebogen. Er worden en werden al enkele maatregelen genomen nu, maar ook in de toekomst worden nog maatregelen uitgewerkt. “Het is de bedoeling dat de werkgroepen alle maatregelen verder uitwerken en finaliseren tegen oktober”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “We zijn er immers van overtuigd dat vele gevolgen van deze crisis op financieel, sociaal, persoonlijk gebied pas duidelijk zullen zijn in het najaar. We kijken ook naar 2021 waar wellicht ook een tweede fase en een aanvulling van het coronafonds zal nodig zijn.”

Op vlak van lokale economie en koopkracht werd onder meer een ‘kooplokaalbon’ in het leven geroepen. Bij die bonnen, die tot 30 juni aangekocht kunnen worden, legt de gemeente 20% van de waarde bij, om de lokale handel te steunen en de inwoners meer koopkracht te bezorgen. Deze zomer wordt de kiosk opnieuw opgetrokken, en er worden opnieuw kleinschalige optredens georganiseerd. Horeca-uitbaters kregen ook de kans met hun terras openbaar domein in te palmen, zodat ze meer plaatsjes konden realiseren.

Op vlak van armoede, zorg en welzijn werden onder meer nieuwsbrieven op papier verspreid over alle inwoners, en werden 80-plussers meerdere keren opgebeld om te vragen hoe het met hen ging. Gezinnen die het nodig hebben door corona, worden gesteund.

Wat vrije tijd betreft, worden onder meer de publieke blokruimte, de speelstraten en de ondersteuning bij het coronaproof organiseren van events en jeugdkampen als realisatie aangehaald. Er komt een alternatieve zomerprogrammatie, een corona-koffer die ter beschikking gesteld wordt voor evenementen, een noodsubsidie voor evenementen en verenigingen, een kampvuurpremie voor jeugdverenigingen die extra kosten hebben door corona, enz.

Mocht er een tweede golf komen, wordt er gedacht aan een gezondheidscampagne. Verder werd er binnen het luik ‘veiligheid’ ook gedacht aan de aanpak van familiaal geweld, het inzetten van gemeenschapswachten en een draaiboek voor verenigingen.

Binnen onderwijs en kinderopvang werd onder meer de noodopvang die georganiseerd werd, de aankoop van computers voor kwetsbare gezinnen en het intens opvolgen van huiswerkbegeleiding aangehaald als realisatie. In de toekomst komt er nog een vorming voor ouders, ‘hoe ga ik om met pre-teaching’ en vorming voor leerkrachten ‘digitaal lesgeven’, wordt samen studeren ook voor lager onderwijs mogelijk gemaakt, worden ouderraden extra ondersteund, enz.