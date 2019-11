21 dagen rijverbod voor tachtiger die met auto trapjes afrijdt LSI

28 november 2019

15u17

Bron: LSI 0 Kuurne Een 80-jarige automobilist uit Kuurne die met ruim 2 promille alcohol in het bloed met zijn auto de drie trapjes op het binnenplein van Ter Groenen Boomgaard in Kuurne afdonderde, moet zijn voertuig 21 dagen langs de kant laten staan. Dat besliste de politierechter in Kortrijk.

Op 29 april wou Romain H. na cafébezoek een dronken stamgast naar huis voeren. Maar hij had zelf ook te veel gedronken en dat bekwam hem slecht. In Ter Groenen Boomgaard donderde hij met zijn wagen drie trapjes van een lager gelegen binnenplein naar beneden. Pogingen om dezelfde weg naar boven opnieuw op te rijden, mislukten. Zijn voertuig moest getakeld worden, goed voor een extra kost van 660 euro. De politierechter legde hem nog een boete van 800 euro op. Omdat het zijn eerste veroordeling was, vond ze een alcoholslot niet nodig.