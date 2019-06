14 joggers ronden met succes vijfde start-to-runreeks af Joyce Mesdag

20 juni 2019

14 Kuurnse joggers zijn ‘afgestudeerd’ als volleerde start-to-runners. Joggingclub Kuurne organiseerde voor de vijfde keer een start-to-runreeks op de renbaan in Kuurne. “In april zijn er 25 lopers gestart”, zegt Johan Bossuyt, als voorzitter van de Joggingclub. “Gediplomeerde trainers hebben de starters begeleid om na 10 weken 30 minuten non-stop te kunnen joggen. De laatste les testen de lopers of ze 30 minuten non-stop kunnen lopen. Vandaag hebben 14 joggers met succes die test gelopen. We stimuleren de starters om hun inspanningen verder te zetten. Nog tot eind september kan er gejogd worden op de renbaan, elke woensdag tussen 19u en 20u. Met de joggingclub willen we zoveel mogelijk aanzetten om te lopen, en ook aanmoedigen om met de Rapper dan een Ezel-wedstrijd deel te nemen aan de Ezelsjogging van 2km of 6km.