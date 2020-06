120 op de Brugsesteenweg: “Ik hoop dat uw kinderen nooit met een gek als u geconfronteerd worden” Hans Verbeke

09 juni 2020

19u32 2 Kuurne Een zaakvoerder uit de bouwsector heeft van de politierechter in Kortrijk een flinke veeg uit de pan gekregen omdat hij 120 kilometer per uur reed in de bebouwde kom. G. kreeg een rijverbod van één maand en een boete.

De politie betrapte G. (36) uit Wevelgem toen hij ’s nachts rond 3.30 uur tegen 120 kilometer per uur op de Brugsesteenweg in Kuurne voorbijraasde. De inbreuk dateert van 19 oktober vorig jaar en gebeurde in de bebouwde kom, waar de maximumsnelheid beperkt is tot 50 kilometer per uur. “Er was iets met één van mijn kinderen”, probeerde hij de rechter uit te leggen. “Mijn vrouw had me in paniek gebeld, ik ben zo snel mogelijk ter plaatse gereden. Mijn kinderen betekenen alles voor mij.” De rechter reageerde boos. “Dan hoop ik dat uw kinderen in het verkeer nooit met een gek als u geconfronteerd worden”, klonk het. “Een dergelijke snelheid op zo’n plaats is totaal onverantwoord. Als in zo’n omstandigheden plots een voetganger of een fietser opduikt, dan kunt u onmogelijk een ongeval vermijden. Denk maar eens wat de gevolgen kunnen zijn.” De Wevelgemnaar boog deemoedig het hoofd en aanhoorde zijn straf: één maand rijverbod en een boete van 800 euro.