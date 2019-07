12 optredens in nieuwe reeks zomerconcerten Joyce Mesdag

02 juli 2019

Er komt een nieuwe reeks zomerconcerten in Kuurne, inclusief kiosk. De reeks vorige zomer werd gesmaakt, en dus slaan de gemeente en de lokale horecazaken de handen in elkaar voor een vervolg. Het wordt een uitgebreider en meer gevarieerd programma, die de thuisblijvers moeten entertainen. Het gaat om 12 concerten tussen 5 juli en 23 augustus. Vrijdag 5 juli mag The Mellvids Bigband starten, daarna hebben we onder meer nog Folgazán, TB. Jaimie, Nitty Gritty, Croonercafé, Low Budget, Unlock Dialogue, Frank Valentino, Trio Trottoir, Isabelle et les Jean, Les Sacs à Sacs. Radio Vader mag afsluiten op 23 augustus. Een aantal van die concerten worden georganiseerd door de gemeente, maar de lokale horeca neemt ook een aantal van deze optredens voor hun rekening. Meer info vind je op www.kuurne.be/zomerconcerten.