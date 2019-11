11.Trail om 40ste verjaardag 11.11.11-werking in Kuurne te vieren Joyce Mesdag

27 november 2019

18u24 0 Kuurne Op 1 december organiseren de 11.11.11-vrijwilligers van Kuurne samen met de gemeente voor het eerst een 11.trail in hun gemeente, een urban trail ten voordele van 11.11.11. De vrijwilligersgroep van Kuurne roept de 11.11.11-trail onder andere in het leven om de 40ste verjaardag van de 11.11.11-activiteiten in Kuurne in de verf zetten.

“Een combinatie van sport, plezier en steun aan 11.11.11, dat zijn de ingrediënten van een 11.trail”, zegt Johan vandenBerghe, van de organisatie. “Het gaat niet enkel om het lopen of wandelen, maar er is ook de superleuke animatie langs het parcours Ook het traject is de moeite. De lopers en wandelaars leren aparte hoekjes en kantjes van hun gemeente kennen. Hier en daar gaat de trail zelfs dwars door gebouwen, onder meer door het gemeentehuis.”

De organisatie van de 11.trail mikt op alle leeftijden. “Het wordt een echt familiegebeuren. Je kiest zelf tussen 6 of 9 km wandel- of loopplezier. De 11.trail is niet competitief of prestatiegericht.”

De wedstrijd start vanaf 14 uur aan Hoeve Vandewalle. Individueel inschrijven voor de 11.trail Kuurne kan via de site: http://www.11trail.be. Deelnemen kost 15 euro. “Via de 11.trail steun je de Changemakers van 11.11.11, kleine en grote helden die elke dag het verschil maken. Zij strijden elk op hun eigen manier in het Zuiden voor een betere wereld”, zegt Johan Vanden Berghe.